Carapicuíba abre inscrições para cursos on-line do Via Rápida

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado por meio do Via Rápida, abriu vagas para cursos on-line gratuitos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18/02, por meio do link: https://cutt.ly/LO40iOj

Além do curso, o aluno tem direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 210. As aulas terão início no dia 8/3.

Veja quais são os cursos: