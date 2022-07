No último domingo, 13, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e em parceria com o grupo Novo Basquete Carapicuibano, realizou no Parque do Planalto o 2° Campeonato de Basquete 3X3. O evento já havia entrado para história pelo sucesso na 1ª edição e principalmente por fazer parte das ações de resgate de modalidades na cidade e desta vez foi ainda maior.

Ao todo 16 equipes no masculino e duas no feminino, cada uma com quatro jogadores, três titulares e um reserva. No feminino o Diamonds venceu o Minas do Planalto por 24 a 15. A final do masculino teve vitória de 22 a 15 do High Jumpers sobre o Dropstars. No intervalo da competição houve a apresentação dos grupos de dança Guetto Freak e Krump Killers.

MVP da competição, o atleta Marcelo, do Forz, comentou sobre a realização da 2ª edição no Parque do Planalto: “O Campeonato foi muito importante para a evolução do basquete em nossa cidade. Esse é um meio de conhecer a modalidade. Eu estou muito feliz e quero que tenham mais edições”, disse.

Um dos organizadores e locutor no evento, Fidelis mostrou estar muito satisfeito e comentou o apoio da prefeitura na realização da competição. “Essa segunda edição foi demais. Quero agradecer a Prefeitura por todo empenho e estrutura disponibilizada. Muito obrigado”.