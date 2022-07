Domingo tem evento de basquete no Tancredão

A UniExcellence, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, realiza neste domingo, dia 20, a UE Events Basketball Show, no Ginásio Tancredão. O evento tem início às 9 horas, com abertura da Trovatore Coral e Orquestra. Na sequência, tem apresentação do time de basquete cadeirante, de uma equipe de B Boys e do DJ Don Lorenzo. Uma breve apresentação de karatê antecede o show do Esquadrão Aéreo, com as mais incríveis enterradas. O ponto alto do evento é a partida de basquete, entre Oz Brothers e CUB (Cidades Unidas pelo Basquete).

“Um jogo que promete ser bem emocionante, envolvendo duas grandes equipes”, explica Mônica Guimarães, da organização do evento, “e o CUB é uma seleção dos melhores atletas da região. Uma festa inesquecível para os amantes do basquete”, garante.

O evento tem início às 9 horas, no Tancredão. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade da cidade para ser distribuído para pessoas em situação de vulnerabilidade social.