Prefeitura informa alterações nos serviços municipais devido à reintegração de posse do Pequiá

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2022

Na segunda-feira, dia 21, haverá a reintegração de posse da ocupação do Pequiá. A operação é resultado de decisão judicial, pois as pessoas estão em risco no local, já que as estruturas dos prédios foram comprometidas por intervenções realizadas pelos moradores.

Cumprindo a decisão judicial, as famílias que ocupam a área desde 2016 estão recebendo da Prefeitura de Carapicuíba auxílio mensal de R$ 420 e destinação habitacional, se comprovarem os requisitos legais e documentais. Além disso, a administração municipal está fornecendo transporte para realização da mudança.

As assistentes sociais da Prefeitura estão auxiliando os moradores e realizando todo suporte às famílias.

Seguindo as recomendações de segurança da Polícia Militar, a Prefeitura informa que não haverá aula na escola municipal José Gonçalves e na estadual Ricardo Antônio Pecchio. Além disso, também estarão suspensos os atendimentos da UBS Vila Menck.

Algumas vias terão o fluxo de veículos interrompido durante o cumprimento da decisão judicial. A partir das 6 horas, a Marginal do Cadaval terá interdição em ambos os sentidos no trecho da rotatória da escola Pecchio até a Rua Maria Fausta Martins.

A Prefeitura disponibilizará caminhões de mudanças para os moradores. A reintegração de posse contará com apoio da Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, SAMU, Vigilância em Zoonoses, Conselho Tutelar, além das Secretarias de Assistência Social, Trânsito, Segurança, Obras, Habitação, Saúde, Educação, entre outros órgãos.