Prefeitura inicia testagem de covid-19 no Terminal Intermunicipal do Centro

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de fevereiro de 2022

Pessoas com 12 anos de idade ou mais poderão realizar os testes a partir de quarta-feira (23)

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura abre nesta quarta-feira (23), um novo polo temporário de testagem de covid-19, localizado dentro do Terminal Intermunicipal do Centro (EMTU). O objetivo é ampliar o controle epidemiológico do município no combate ao Coronavírus.

As testagens no Centro de Atendimento de Sintomas Gripais, localizado no Parque Gabriel Chucre funcionarão até sexta-feira (25).

O horário de funcionamento dos testes no Terminal do Centro será de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas. Podem realizar os testes pessoas de 12 anos ou mais.

Os documentos necessários são RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado de Carapicuíba.

Serviço

Testagem no Terminal Intermunicipal do Centro

Início: 23/02

Segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas