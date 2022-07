Prazo de adesão prorrogado para os aprovados no Programa Bolsa Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 23 de fevereiro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, realizou inscrições para o Programa Bolsa Trabalho, que ofereceu vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. O objetivo é promover a retomada de emprego e renda. A lista de aprovados já está disponível.

Os selecionados devem ir à Secretaria de Desenvolvimento Economico e Trabalho, localizada dentro do Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce, até o dia 10/3 para realizar a adesão. Os documentos necessários são RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).