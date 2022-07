Prefeitura de Carapicuíba inaugura duas Escolas Municipais de Educação Infantil

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de março de 2022

Na quinta-feira (24), a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou duas novas escolas: a Emei Maria Oliveira de Lima, no Jardim Marilú, e a Emei Priscila Fernandes do Nascimento Santos, na Vila Cretti.

As escolas contam com salas devidamente estruturadas, fraldário, lactário, refeitório, playground, pátio coberto e cozinha. Unidades padronizadas, que juntas contemplam mais de 300 vagas para receberem às crianças com qualidade e padrão que Carapicuíba merece.

Somente no mês de fevereiro, a Prefeitura já entregou quatro novas escolas de educação infantil, e a previsão é que em março sejam inauguradas mais cinco escolas para as crianças.

Pré-escola

As inscrições de pré I e II, para crianças de 4 a 5 anos, poderão ser realizadas durante todo o ano letivo, por meio da Secretaria de Educação, Emeis e também pelo site: www.carapicuiba.demandadealunos.com