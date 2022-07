Prefeitura de Carapicuíba realiza evento do Dia Internacional da Mulher no Parque do Planalto

Data de Publicação: 3 de março de 2022

Ação será realizada no sábado (5) contará com aulas de zumba, defesa pessoal, espaço de beleza, entre outros serviços

Dando início a programação de aniversário da cidade e para homenagear as munícipes pelo Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Carapicuíba promove, neste sábado, 5, o evento no Parque do Planalto, das 9 às 14 horas, com diversas atividades voltadas ao universo feminino.

As mulheres terão a oportunidade de realizar aulas de zumba e defesa pessoal. E também serão disponibilizados profissionais para cuidar da beleza: corte de cabelo, maquiagem e esmaltação.

E para relaxar vai ter massagem e auriculoterapia no espaço zen. Além disso, a mulher que tiver filho pode deixá-lo no espaço kids, com monitores, enquanto aproveita todas as atividades.

