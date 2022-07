Gestão responsável

Data de Publicação: 5 de março de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba informa que vai conceder aumento salarial de 10% para todos os servidores públicos. Nossa cidade possui um dos menores orçamentos do Estado de São Paulo e a estimativa era de que o aumento fosse de 5 a 7%, porém, com planejamento e eficiência na gestão, superamos esse índice chegando ao reajuste de 10%, além de aumento da cesta básica para R$ 150.

Sobre a área da educação, a Prefeitura de Carapicuíba afirma que está no limite das despesas, mesmo assim vai cumprir o aumento de 10% para todos os funcionários, com pagamento em dia, igual ocorreu nos anos anteriores. Além disso, estão sendo contratados cerca de 350 profissionais para atender mais alunos nas escolas inauguradas recentemente, além de outras novas unidades escolares.

Como é possível ver na tabela abaixo, a previsão de gastos apenas com despesa salarial da Educação é de R$ 110,7 milhões, praticamente o valor total do Fundeb de 2021, que foi de aproximadamente R$ 111 milhões.

A Prefeitura esclarece que se houver um aumento de arrecadação do Fundeb em 2022 – dentro dos 70% – será distribuído no final do ano, por meio do bônus, como nos anos anteriores.