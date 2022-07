Prefeitura de Carapicuíba realiza integração dos aprovados no Programa Bolsa Trabalho

Data de Publicação: 11 de março de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, realizou o processo de inscrições para o Programa Bolsa Trabalho, que ofereceu vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. O objetivo é promover a retomada de emprego e renda.

Na última quarta-feira, 9, foi realizada a integração das 200 pessoas aprovadas no programa. As participantes vão prestar serviços nas secretarias de Carapicuíba e farão curso de qualificação profissional. Além disso, elas vão receber mensalmente a bolsa-auxílio de R$ 540,00 durante os 5 meses de programa.