Prefeitura de Carapicuíba realiza aula inaugural do Projeto Crescer

Data de Publicação: 15 de março de 2022

No último sábado, 12, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a aula inaugural do Projeto Crescer. O evento aconteceu no Ginásio Tancredão e contou com a presença dos pais e alunos. As crianças receberam o uniforme, foram apresentadas aos professores e tiveram algumas atividades no local.

As aulas tiveram início na última segunda-feira, 14. São 400 alunos beneficiados da rede pública com aulas de esportes, dança, música e línguas, que servirá também para escolher futuramente sua profissão, além de servir como base para sua qualificação como cidadão.

O Projeto Crescer proporciona diversas atividades recreativas, tais como: aulas de Inglês, Ballet, Futsal, Jiu-jítsu e Violão, para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão cadastrados no CadÚnico, por meio dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência, sendo assim, destinado às famílias de baixa renda.