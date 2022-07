Prefeitura de Carapicuíba realiza ações no mês de combate à tuberculose e obesidade

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 15 de março de 2022

Testes no Terminal Metropolitano do Centro e caminhada contra a obesidade encerram o mês temático março vermelho

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a ação de março vermelho, mês de combate à tuberculose e obesidade, na sexta-feira (18) das 10 às 14 horas, no Terminal Metropolitano do Centro (em frente à estação da CPTM).

Serão oferecidos testes de glicemia, diagnósticos de tuberculose com NAIC – Núcleo de Infectologia de Carapicuíba, além disso, a equipe técnica da Saúde realizará orientações sobre a questão da obesidade e impressão do cartão do SUS. Uma parceria da Prefeitura com o colégio ESSA e a EMTU.

Caminhada contra a obesidade

No dia 24/03, a partir das 7h30, o Parque do Paturis recebe a caminhada contra a obesidade, uma realização das Secretarias de Saúde e de Esportes, destinada à população geral, com o intuito de conscientizar e incentivar os participantes sobre as boas práticas esportivas e alimentares, contra a obesidade.

Serviços

Ação março vermelho no Terminal Metropolitano do Centro

Dia 18/03 das 10 às 14 horas

Caminhada contra a obesidade

Dia 24/03 a partir das 7h30