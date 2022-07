Prefeitura de Carapicuíba inicia a aplicação da 4ª dose para idosos com 80 anos ou mais

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de março de 2022

Intervalo para se vacinar é quatro meses após a 3ª dose

Na segunda-feira (21), a Prefeitura de Carapicuíba inicia a vacinação da 4ª dose em idosos com 80 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses. A aplicação será realizada em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas (exceto as USF Natércio, e as UBSs do Ariston, Vila Helena e Ana Estela), e no Parque do Planalto, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.

Os documentos necessários são RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação da terceira dose e comprovante de residência. A vacinação para os demais grupos seguem sendo feitas normalmente e ressaltamos que a dose terceira dose está disponível somente para maiores de 18 anos, seguindo orientações do Ministério da Saúde.

Serviço

Vacinação 80+

Local: Todas as UBS (exceto as USF Natércio, e as UBSs do Ariston, Vila Helena e Ana Estela) das 8 às 16 horas

Parque do Planalto, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.