Prefeitura de Carapicuíba inaugura escola no bairro 40 casas

Emei Neuza Teixeira de Lima atende 50 crianças

Através da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou no sábado, 19, mais uma Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no bairro 40 casas. A EMEI Neuza Teixeira de Lima beneficiará as crianças com educação e estrutura de qualidade.

Neste ano, em apenas três meses, a Prefeitura já inaugurou cinco escolas: Marlene Gallina Crepaldi – Cohab II, Maria Francisca Cardoso Sampaio – Vila Cristina, Maria Oliveira de Lima – Jardim Marilú, Priscila Fernandes do Nascimento Santos – Vila Cretti, e a mais recente, a Neuza Teixeira de Lima, totalizando cerca de 800 vagas geradas.

No próximo sábado, terá mais uma grande inauguração. A Prefeitura entregará a Emei Professora Sueli Silva de Vasconcellos, no Parque Jandaia, a partir das 15 horas (Rua Newton Macha Junior, 235).

Pré-escola

As inscrições municipais de Pré-escola I e II, para crianças de 4 e 5 anos, poderão ser realizadas durante todo o ano letivo, na Secretaria de Educação, escolas municipais ou pelo site: www.carapicuiba.demandadealunos.com.