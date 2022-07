Prefeitura de Carapicuíba inaugura Parque Bem-te-vi com show do Patati Patatá

Data de Publicação: 22 de março de 2022

Localizado no Santa Teresa, Parque Linear será aberto no domingo a partir das 10 horas

Para celebrar o aniversário da cidade, a Prefeitura de Carapicuíba inaugura nesse domingo, 27, o Parque Linear Bem-Te-Vi, no Santa Teresa. A festa conta com apresentação do Patati Patatá, no encerramento da inauguração. As atividades terão início logo às 10 horas da manhã.

A área onde hoje está o parque era uma localidade degradada, com deságue de esgoto e acúmulo de entulho. Em um mutirão com a Sabesp, a Prefeitura implantou um sistema de captação de águas pluviais, gerando canalizações que hoje cortam todo o parque.

Em seguida teve início a obra, que soma campo de grama sintética, vestiários, pista de caminhada, ciclovia, equipamentos de ginástica e playground, além de paisagismo e arborização. Para garantir a segurança dos usuários, o parque foi cercado em todo o seu perímetro.

Festa no Parque

O parque já estará aberto às 10 horas da manhã, com diversas atrações: brinquedos infláveis, esmaltação, corte de cabelo, e apresentações de karatê, ballet, coral, violão. Encerrando a festa, tem apresentação do Nosso Amiguinho e o grande show do Patati Patatá.

Serviço:

Inauguração do Parque Bem-te-vi

Domingo 27,a partir das 10 horas

Rua Zacarias de Medeiros, s/nº, no Parque Santa Teresa (próximo à Policlínica)