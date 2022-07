Prefeitura de Carapicuíba intensifica ações de segurança na cidade

A Prefeitura intensificou as ações na área da segurança. Por meio de parceria firmada com o Governo Federal e o Ministério da Justiça, a cidade tornou-se a primeira da região Oeste que tem o sistema Córtex, uma muralha virtual que permite identificar todos os veículos que entram e saem da cidade.

Agora, quando um veículo passa em alguma via do município que tem câmera de monitoramento, o sistema faz a leitura da placa e, caso haja alguma irregularidade, é enviado um sinal para a Guarda Civil Municipal que age o mais rápido possível para tomar as providências necessárias.

Na última quinta-feira, 17, o sistema detectou que o motorista de um veículo estava sendo procurado por tráfico de drogas. A equipe da Guarda Civil Municipal agiu com rapidez e efetuou a prisão do homem na Vila Municipal.

E esse não foi o primeiro caso. Em fevereiro, foi realizada a consulta de um veículo que passava na avenida Deputado Emílio Carlos e constatado que o proprietário era procurado pela justiça por homicídio. Os guardas realizaram a abordagem, confirmaram a condição de procurado do proprietário e efetuaram a prisão.

Aumento do efetivo

Além disso, já foram convocados 15 novos guardas para reforçar o efetivo e auxiliar nas ações de patrulhamento. Na Aldeia, por exemplo, assim como em outros bairros, todos os dias têm rondas.

Diariamente os guardas saem às ruas para garantir a segurança dos munícipes. Combatendo assim os roubos e tráfico de drogas. Neste mês de março, em patrulhamento pela rua Itaquaquecetuba, na Vila Arten, a equipe avistou um indivíduo próximo a uma viela, onde ao perceber a aproximação da viatura dispensou uma sacola com drogas que estava em suas mãos e saiu correndo, porém os guardas conseguiram detê-lo e prendê-lo por tráfico.

Ruas mais iluminadas

Outra melhoria realizada em Carapicuíba e que dá mais segurança para os munícipes foi a instalação de iluminação de LED em todas as vias do município. A Prefeitura segue trabalhando para o bem e segurança de todos.