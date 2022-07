Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado oferecem vagas para o programa Bolsa do Povo Saúde

Data de Publicação: 23 de março de 2022

O Bolsa Saúde, programa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, está oferecendo 3.800 bolsas auxílios para estudantes de baixa renda das áreas de ciências da saúde e biológicas. As bolsas são divididas em três níveis sendo: 1,7 mil bolsas para curso técnico, com subsídio de R$ 500 mensais; 700 para tecnólogo, no valor de R$ 650 e 1,4 mil para licenciatura e bacharelado, de R$750.

Além de ser estudante nas áreas indicadas, o interessado deve ter o sistema vacinal completo (duas doses ou dose única), ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, ter renda mensal familiar de até meio salário – mínimo nacional, ser maior de 18 anos, estar desempregado a três ou mais meses.

Os alunos poderão atuar em 179 serviços da Secretaria de Estado da Saúde. As inscrições vão até o dia 10 de abril no site www.bolsadopovo.sp.gov.br. O resultado do primeiro bloco sairá no dia 18 de abril.