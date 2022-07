Torneio Emancipação: Planalto leva o troféu

Data de Publicação: 28 de março de 2022

E comemoração ao aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, Planalto e Mary Jane se enfrentaram na final do Torneio da Emancipação, domingo, dia 27, no Estádio do Niterói.

O Mary Jane abre o placar logo aos 8 minutos, quando Dudu recebe passe na entrada da área e toca no canto esquerdo, sem chance de defesa para o goleiro Bolívia. O Planalto corre atrás do empate e, aos 34 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Rodolfo sobe mais alto que a defesa e cabeceia para deixar tudo igual. Nos pênaltis, deu Planalto por 4 a 2.

PLANALTO – Bolívia, Xavier, Samuel, Léo, Gê, Rodolfo, Veio, Bruno, Thiagão, Vinícius, Cie, Renan, Renato, Vitinho, Michael, Marcio, Kaique, Ricardinho, Léo Ribeiro e Nando. Comissão técnica: Paulo Ievulski e Véio.

MARY JANE – Salomão, Lukinhas, Tevez, Bre, Cristian, Clebinho, Doka, Gordão, Barata, Benê, Dudu, Neguinho, Andrezão, Didi, Pablo, Romário, Thiago, Willian, Bruno. Comissão técnica: Guinho e Pedrinho.

Arbitragem: Lucas Novaes, Claudio Junior e Eric Sabino.

Mesário: Gabriel da Silva

Representante: Willian Vieira