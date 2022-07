Em Carapicuíba, há diversas ações de coleta de recicláveis promovidas por parcerias da Prefeitura

Data de Publicação: 29 de março de 2022

Além de preservar meio ambiente, programas oferecem renda e desconto na conta de energia

A Prefeitura de Carapicuíba vem trabalhando desde 2017 em ações para coleta de recicláveis e melhorias na cidade. Uma das iniciativas acontece em parceria com a Enel, que resultou em um programa de coleta seletiva inédito no país. É o Recicla Carapicuíba, programa que consiste na convocação de pais e alunos, para levarem o material reciclável até a escola, onde é pesado, com respectivo valor deduzido na conta de energia elétrica. O plano envolve 10 unidades de ensino do bairro da Cohab, somando cerca de 3 mil alunos.

Outra ação que também acontece nas escolas é a coleta de óleo de cozinha usado. Além disso, o programa tem atividades de educação ambiental com os alunos e a mobilização de suas famílias.

A coleta do óleo impede a contaminação de mananciais e educa para uma cidade mais limpa. A proposta é fazer com que o descarte correto do óleo de cozinha usado se transforme em conscientização ambiental dentro das escolas, onde os processos educativos acontecem mais fortemente.

Estação Preço de Fábrica

E Carapicuíba tem outra parceria de sucesso. Essa é com o Grupo Boticário e a Green Mining, que abraçam, junto com a Prefeitura, o maior desafio da reciclagem no Brasil: pagar o valor real do resíduo reciclável. É o programa Estação Preço de Fábrica, também inédito, que acena com uma renda extra na coleta e descarte de vidro.

O principal ponto de coleta está instalado no portão 2 do Plaza Shopping e oferece o mesmo preço pago nas usinas de reciclagem. Nesse ponto central, o vidro coletado é pesado e classificado de acordo com a cor. Um recibo é gerado e o valor acumulado é depositado semanalmente via pix na conta do catador.

Há ainda três pontos de coleta ativa, no Tancredão, Parque do Planalto e Secretaria de Obras, no Ariston. Nesses casos o coletor utiliza de um triciclo para recolher as embalagens no comércio local. Além disso, há 30 outros pontos, distribuídos no comércio nos bairros. A meta é recolher 25 toneladas de vidro ao mês.

Programa Ecoenel

E separar o material reciclável e trazer no posto de coleta do Assaí Atacadista pode ser um bom negócio. A parceria foi firmada com a rede de atacado, a Enel, Prefeitura e 4R. O container está instalado no estacionamento do Assaí e o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Esse é o programa Ecoenel, que consiste no desconto na conta de energia, mediante entrega de materiais recicláveis como papel, plástico, metal, vidro e embalagens Tetrapak. O cliente pode levar quanto material quiser. Dependendo da quantidade, é possível até mesmo zerar o valor da conta de luz.