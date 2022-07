Prefeitura inaugura escola no Parque Jandaia

Data de Publicação: 29 de março de 2022

Emei Professora Sueli Silva de Vasconcellos beneficiará 120 crianças

No sábado (26) a Prefeitura inaugurou mais uma escola municipal de ensino infantil, localizada no Parque Jandaia. A Emei Professora Sueli Silva de Vasconcellos é estruturada com fraldário, lactário, lavanderia, almoxarifado, despensa, cozinha, refeitório, pátio coberto e playground, proporcionando uma melhor recreação para nossas crianças.

A escola contemplará 120 crianças, sendo 80 vagas no período integral e 40 vagas parciais. Ela é uma das seis escolas que foram inauguradas nestes três primeiros meses do ano, sendo elas: Emei Marlene Gallina Crepaldi (Cohab II), Maria Francisca Cardoso Sampaio (Vila Cristina), Maria Oliveira de Lima (Jardim Marilú), Priscila Fernandes do Nascimento Santos (Vila Cretti) e Neuza Teixeira de Lima (40 casas), gerando mais de 900 vagas.

Pré-escola

A Secretaria de Educação informa que as inscrições de pré I e II, para crianças de 4 a 5 anos, poderão ser realizadas durante todo o ano letivo, por meio da Secretaria de Educação, Emeis e também pelo site www.carapicuiba.demandadealunos.com.