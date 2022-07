Festa de inauguração do Parque Bem-te-vi reúne mais de 5 mil pessoas no Santa Teresa

Data de Publicação: 29 de março de 2022

Em grande festa que contou com diversas atrações e até a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, a inauguração do Parque Bem-te-vi reuniu um público superior a 5 mil pessoas no Santa Teresa, no último domingo, 27. Também prestigiaram o evento os deputados estaduais André do Prado, Gilmaci Santos, Delegado Olim e Thiago Auricchio, além dos federais Marcio Alvino, Vinícius de Carvalho e Alexandre Frota. O evento compõe o pacote de inaugurações que marca os 57 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A área que hoje abriga o parque era um matagal com deságue de esgoto e entulho. Com uma grande ação da prefeitura, o local foi transformado em um parque, com ciclovia, equipamentos de ginástica, playgrounds, campo de grama sintética e vestiários, além de paisagismo e arborização. Tudo cercado.

O evento começou cedo, com brinquedos infláveis e apresentações de grupos da Secretaria de Esportes, como baby class, ballet, jazz, aeróbica, estilo livre e karatê. Os alunos da Foco Arte e Desenvolvimento fizeram apresentações de ballet e violão. A festa contou ainda com o show do Nosso Amiguinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Coral da Melhor Idade e do grupo de Super Heróis, fazendo a festa da criançada com Homem de Ferro, Thanos, Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Capitão Marvel e Batman. Fechando com chave de ouro, o show do Patati & Patatá animou a galera na tarde de domingo.