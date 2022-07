Prefeitura inicia campanha de vacinação contra a gripe

Data de Publicação: 31 de março de 2022

Na segunda-feira (4), por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Carapicuíba inicia a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Inicialmente serão contemplados profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais.

A vacinação será realizada em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30, e no Parque do Planalto (apenas dia 04/04), das 8 às 17 horas. Os documentos necessários para se vacinar são RG, CPF e cartão do SUS.

Serviço

Vacinação da gripe: profissionais da gripe e idosos 60+

Data: 04/04

Local: Todas as UBS de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30 e no Parque do Planalto (somente dia 04/04), das 8 às 17 horas