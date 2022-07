Prefeitura de Carapicuíba antecipa 4ª dose da vacina contra a covid-19

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 1 de abril de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Saúde, antecipa nesta segunda-feira (4), a 4ª dose da vacina contra a covid-19, para idosos com 60 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses.

É importante ressaltar que o Polo do Parque do Planalto está em funcionamento somente até sexta-feira (8/4), e as doses continuarão sendo aplicadas em todas as UBS (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Documentos necessários para se vacinar: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e de vacinação.

Serviço

Vacinação contra a covid-19 (4ª dose 60+)

Início: 04/04

Local: UBS (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.