GCM de Carapicuíba realiza operações contra a perturbação de sossego

Data de Publicação: 4 de abril de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba tem atuado com frequência para coibir a ocorrência dos pancadões e outras situações de som alto que causam incômodo à população.

A política de “Tolerância Zero” adotada pela administração já resultou em diversas ações de fiscalização, atuando com firmeza para oferecer à população mais tranquilidade e segurança.

Na última sexta-feira, 1º, a Guarda Civil Municipal encerrou 12 atividades que estavam perturbando a vizinhança. Já na madrugada do domingo, 3, foram apreendidas 15 motos irregulares em baile funk no CSU, com motocilistas causando transtornos aos moradores.

A Prefeitura ressalta que também é importante realizar as denúncias pelo telefone: 4183-5229.

Aumento do efetivo

E a Prefeitura segue investindo em melhorias na área da segurança. Já foram convocados 15 novos guardas para reforçar o efetivo e auxiliar nas ações de patrulhamento. Todos os dias há rondas nos bairros da cidade, principalmente nos períodos de índices de ocorrências.

Diariamente os guardas saem às ruas para garantir a segurança dos munícipes. Combatendo assim os roubos e tráfico de drogas.

Ruas mais iluminadas

Outra melhoria realizada em Carapicuíba e que dá mais segurança para os munícipes foi a instalação de iluminação de LED em todas as vias do município. A Prefeitura segue trabalhando para o bem e segurança de todos.