Confira tudo que rolou nas rodadas do futsal e futebol no fim de semana

FUTEBOL – E sábado, 2, teve largada do Sub 17 e Sub 20, no campo do Inac. No Sub 17, competem três equipes: Vasco, Botafogo e Atlético. E o Vasco começou bem com um 4 a 2 no Botafogo. No Sub 20 são oito equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores de cada para a semifinal. Domingo, 3, teve largada no Veterano e Master. Veterano com 16 equipes e Master com 12. Ambas as competições com equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada para segunda fase.e confira os resultados das rodadas.