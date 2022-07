Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para vagas remanescentes do Projeto Crescer

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 5 de abril de 2022

As aulas do Projeto Crescer já tiveram início no mês de março. São crianças e adolescentes inscritos no CadÚnico beneficiados com aulas de esportes, dança, música e línguas, que servirá também para ajudá-los a escolher futuramente sua profissão, além de servir como base para sua qualificação como cidadão. E ainda com vagas remanescentes, a Prefeitura de Carapicuíba abriu novas inscrições até o dia 08/04/22 para os polos Ginásio Tancredo Neves e CRAS Ariston.

As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, localizada na Avenida Celeste, nº 180 – Centro, das 8 às 16 horas.

São atividades de ballet, futebol, violão, jiu-jitsu e inglês, para crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos.

Documentação para inscrição

Confira os documentos necessários para o Projeto Crescer:

– Cadastro único atualizado há menos de 1 ano;

– CPF, RG ou certidão de nascimento da criança;

– RG e CPF do responsável;

– Comprovante de endereço (recente – com até 3 meses);

– Comprovante de matrícula da criança na rede pública de ensino (recente – com até 3 meses);

– Cartão ou número do NIS;

– Cartão de Vacinação atualizado.

Para mais informações, o munícipe deve mandar mensagem para o WhatsApp (11) 94273-3716 ou ir diretamente à Secretaria de Assistência.