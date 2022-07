Prefeitura de Carapicuíba acelera obras dos CEEACs

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de abril de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba investe na educação e em breve irá inaugurar dois CEEACs (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura), um na Cohab e outro no Jardim Planalto, pois as obras estão em fase final.

CEEAC Cohab

O complexo está em sua fase final e proporcionará mais qualidade de vida aos moradores. Ele contará com um campo de grama sintética, vestiário e piscina, além de já contar com uma escola. A pista do BMX está sendo revitalizada e futuramente o lugar também terá mais uma escola para atender as crianças do bairro.

CEEAC Planalto

O espaço está em sua contagem regressiva para ser entregue. Ele irá abrigar um teatro, escola para 1.000 alunos do ensino fundamental I, piscina e quadra coberta. Sendo assim, os estudantes vão poder ter um lugar para aprender, além de adquirir experiências esportivas e culturais.

Já entregues

A Prefeitura já entregou o CEEAC CSU (2021) e o CEEAC Tancredão(2020) que contam com campo de grama sintética, escola e quadra coberta. O primeiro ainda tem teatro, já o segundo teve o ginásio Tancredo Neves totalmente revitalizado.