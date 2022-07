Prefeitura promove 2ª Caminhada pela Qualidade de Vida no Parque Bem-te-vi

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2022

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a 2ª Caminhada pela Qualidade de Vida, para o público geral, nesta sexta-feira (8), das 8 às 10 horas, no recém-inaugurado Parque-Bem-Te-Vi, localizado no bairro Santa Teresa. O objetivo é promover a qualidade de vida, bem como as boas práticas esportivas.

O Parque dispõe de uma área linear, com mais de 18 mil metros quadrados, cercados para garantir mais segurança aos municípios, além de ter uma pista de caminhada com 400 metros, essencial para a realização da caminhada.

A primeira caminhada foi realizada dia 31/03, no Parque dos Paturis, e contou com a participação de mais de 200 pessoas, encerrando o mês temático de março vermelho, em combate à obesidade e tuberculose.

Serviço

Caminhada pela qualidade de vida

Local: Rua Zacarias de Medeiros, s/nº Parque Bem-Te-Vi

Data: 8/4, das 8 às 10 horas.