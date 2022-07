Testes de coronavírus voltam a ser realizados nas unidades de saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2022

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura retornou nesta semana as testagens contra o coronavírus, para pessoas com 12 anos de idade ou mais, em todas as UBS (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), das 13 às 18 horas.

Carapicuíba é uma das cidades que mais realiza testes, somando mais de 120.000 entre crianças, jovens e adultos. Para realizar os testes, é necessário comparecer a uma UBS e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado de Carapicuíba.

Serviço

Teste de coronavírus

De segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, nas unidades de saúde