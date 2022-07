Com 500 vagas, Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do Mutirão do Emprego

Data de Publicação: 8 de abril de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba vai realizar na próxima terça-feira, 12, mais uma edição do Mutirão do Emprego, a segunda em 2022, desta vez com 500 vagas específicas para homens e mulheres maiores de 18 anos.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8 horas no PAT Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Vagas disponíveis:

Analista de Planejamento em Call Center

Atendente de Loja

Auxiliar Administrativo de Vendas

Auxiliar de Logística

Auxiliar de produção

Caseiros (casal)

Conferente de Logística

Consultora de Vendas Externo

Costureiros

Diarista

Empregada Doméstica

Motorista Carreteiro

Motorista de Ônibus Turismo

Operador de caixa

Operador de Carga e Descarga

Porteiro

Recepcionista

Soldador

Telemarketing Ativo/Receptivo