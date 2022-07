Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado oferecem vagas para o programa Bolsa do Povo Educação

O Bolsa Educação, programa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, está oferecendo 2.500 bolsas-auxílio para pais ou responsáveis de alunos da rede estadual de ensino. O valor das bolsas é de R$ 500 mensais. As inscrições vão até o dia 12/04 no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O programa é um incentivo para que familiares possam criar um vínculo com as escolas e alunos, e com isso fortalecer a participação deles no meio escolar.

Aliando, dessa forma, o enfrentamento dos desafios de evasão escolar, a demanda das escolas por mais profissionais e o cumprimento dos protocolos sanitários com o retorno presencial, configurando proposta inovadora para mitigação de alguns dos maiores impactos negativos da Covid-19.

Entre os requisitos estão ser responsável legal de estudante que se encontra matriculado na rede pública estadual de ensino, ter entre 18 a 59 anos, residir em local próximo à unidade escolar, estar desempregado há pelo menos três meses e não estar elegível ou ativo no programa.