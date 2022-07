Prefeitura de Carapicuíba realiza recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Dirce e Cohab

Data de Publicação: 12 de abril de 2022

Investir na mobilidade urbana e melhorias no trânsito de Carapicuíba tem sido uma das prioridades da atual gestão na cidade. E dentre diversas obras, as equipes seguem realizando o recapeamento asfáltico de diversas vias na Vila Dirce e Cohab.

A Prefeitura de Carapicuíba desenvolve o maior programa de recapeamento asfáltico da história da cidade. Já foram mais de 1.000 vias beneficiadas com asfalto novo. Um cenário que já faz parte da rotina do município, com máquinas de recapeamento seguidas de equipamentos de aplicação de massa asfáltica.

Com o novo asfaltamento também são refeitas as sinalizações de trânsito, incluindo toda a parte de pintura de solo, como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados como sinal de preferência.

Melhorias no trânsito

As obras de mobilidade urbana não param na cidade. A Prefeitura já inaugurou o sistema viário do Jandaia. A obra de revitalização incluiu ampliação das vias, que passaram a contar com três faixas em cada sentido, sinalização viária, calçada com acessibilidade, estacionamento e até equipamentos de ginástica, além de paisagismo e arborização.

E a avenida Antonio Faustino está passando por obras de duplicação. Com o término da intervenção, o local terá melhor fluxo de veículos, mais conforto, segurança e mobilidade urbana para os moradores. Outra via beneficiada é a Porto Rico, na Vila Cristina, que também está sendo totalmente revitalizada.