Pró-sangue disponibiliza posto temporário em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de abril de 2022

Em parceria com Cejam e Pró-Sangue, a cidade de Carapicuíba recebeu uma unidade temporária de doação de sangue, localizado dentro do Hospital Geral (HGC), durante o período de reforma do posto do Hospital das Clínicas.

Segundo a Fundação Pró-sangue, a parceria tem como objetivo contribuir para o restabelecimento e manutenção dos estoques de sangue da instituição, bem como ampliar o fornecimento de hemocomponentes na rede pública de saúde.

O posto de Carapicuíba ficará ativo até dia 31 de maio, na rua da Pedreira, 95, Parque José Alexandre. A doação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas (horário sujeito à alteração). Para garantir a doação, é necessário realizar agendamento por meio do link: https://prosangue.hubglobe.com/entrar.

