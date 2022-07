Prefeitura de Carapicuíba inicia aulas em modalidades esportivas no Parque Bem-te-vi

Data de Publicação: 27 de abril de 2022

Nesta segunda-feira, 25, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou as aulas de futebol no Parque Bem-te-vi, já na terça-feira, foi a vez das aulas de funcional e zumba. Ao todo são cerca de 100 pessoas matriculadas para as práticas esportivas no parque recém-inaugurado.

Desde 2017, a Prefeitura vem investindo no potencial de crianças e jovens. São cerca de 2 mil pessoas matriculadas nas escolinhas de esportes em diversos polos e modalidades, entre elas: futebol (8 a 17 anos), basquete (9 a 17 anos), handebol (9 a 17 anos), vôlei (9 a 17 anos), futsal (9 a 17 anos), iniciação esportiva (6 a 8 anos), baby class (3 a 7 anos), balé (7 a 17 anos), jazz (7 a 17 anos) e outras.

Para mais informações o munícipe deve entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do telefone: 4187-1101.

Parque Bem-te-vi

Inaugurado no dia 27 de março, na comemoração do aniversário de Carapicuíba, o Parque Bem-te-vi soma campo de grama sintética, vestiários, pista de caminhada, ciclovia, equipamentos de ginástica e playground, além de paisagismo e arborização. Para garantir a segurança dos usuários, o parque foi cercado em todo o seu perímetro.