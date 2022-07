Futsal – menores: Tancredão tem tarde de finais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de abril de 2022

Com embates emocionantes, a prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Esportes, realizou uma tarde de finais neste sábado, 30, no Tancredão, com as decisões dos títulos do Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18 das competições municipais de futsal.

SUB 12

América Jrs é o campeão

Em partida equilibrada, o Projeto ABC abriu o placar logo aos 4 minutos, com o gol de Luiz Miguel. Pouco depois. Heitor empata a partida. No segundo tempo, as equipes alternam ataques sem gols. E tudo caminha para um resultado igual. Mas aos 10 minutos, Guilherme aproveita um rebote e desempata: América 2 x 1. No último minuto, Renan amplia: América 3 x 1.

Campeão – América Jrs

Vice-campeão – Projeto ABC

Disciplina – América Jrs

Defesa menos vazada – América Jrs

Artilharia – Guilherme (América – 6 gols)

AMÉRICA JRS – Luizinho, Juan, Kauê, Renan, Pedro, Lucas, Kaio, Guilherme, Willian, Heitor, Murilo e Luiz Jhonatan. Comissão técnica: Thiago Lorenzo.

PROJETO ABC – Danilo, Rafael, Luiz, Raphael, Luan, Davi, Marcos, Arthur e Murilo. Comissão técnica: Silvinho/Rodne.

Árbitro – Marcelo Avanci Andrade

Auxiliar – Manoel Nunes Filho

Anotador – Paulo Almeida

Cronometrista – Andreia Caetano

SUB 14

Projeto ABC conquista o título

A partida começa bem equilibrada e o primeiro gol só aconteceu aos 7 minutos: Marcello abriu para o Projeto ABC. Na metade do segundo tempo, Marcello, novamente, amplia para o Projeto ABC. A equipe do Instituto de Restauração Social se desdobra e Daniel, desconta: 2 x 1. Pouco depois Marcello marcou o terceiro gol do Projeto ABC e, no último minuto, Cadu decreta: 4 x 1.

Campeão – Projeto ABC

Vice-campeão – Instituto de Restauração Social

Disciplina – Projeto ABC

Defesa menos vazada – Projeto ABC

Artilharia – Marcello (Projeto ABC – 9 gols)

PROJETO ABC -Eduardo, Soninho, Robinho, Cadu, Jefferson, Neymar, Thiago, Marcello e João. Comissão técnica: Silvinho/Rodne.

INSTITUTO DE RESTAURAÇÃO SOCIAL – Gabriel, Ramon, Arthur, Daniel, Leonardo, João, Laura, Matheus e Gustavo. Comissão técnica: Fabinho/Tiago.

Árbitro – Marcelo Avanci Andrade

Auxiliar – Adilson Soares

Anotador – Paulo Almeida

Cronometrista – Andreia Caetano

SUB 16

América leva a taça

Na partida mais empolgante da tarde, o América acabou derrotando o Projeto ABC e levando o título da competição. Não sem esforço. As equipes se empenharam na busca do título em jogadas que animaram as torcidas.

Alternando ataques, o primeiro gol veio logo no início da partida: Breno toca para Toni abrir para o América. No começo do segundo tempo, Matheus empata a partida. Pouco depois, Kauan desce pela lateral e bate rasteiro: América 2 x 1. Em seguida, no bate rebate, Toni amplia: América 3 x 1. A partida pega fogo e o Projeto ABC quer o empate. Aos 12 minutos, Pedro Henrique recebe a bate para diminuir a diferença. O Projeto ABC quer o empate e aos 14 minutos, Alemão, de fora da área, decreta: 3 x 3. Nos pênaltis, deu América Jrs por 4 x 3.

Campeão – América Jrs

Vice-campeão – Projeto ABC

Disciplina – América Jrs

Defesa menos vazada – Projeto ABC

Artilharia – Breno (América Jrs), Julio e Renato (Projeto ABC)

AMÉRICA JRS – Rafyck, Felipe, Wilk, Miguel, Marquinhos, Kauan, Breno, Toni, João e Renan. Comissão técnica: Gilvan/Thiago Lorenzo

PROJETO ABC – Pedro, Renato, Italo, Hiago, Matheus, Julio, Vinícius, Alemão e Romão. Comissão técnica: Silvinho/Rodne.

Árbitro – Manoel Nunes

Auxiliar – Adilson Soares

Anotador – Paulo Almeida

Cronometrista – Andreia Caetano

SUB 18

Botafogo conquista o troféu da competição

Na última partida da tarde, o Botafogo acabou batendo o América Jrs. No final do primeiro tempo, em falta que favorece o Botafogo, o goleiro rebate e Gui toca para abrir o placar. E é ele que, no último minuto do segundo tempo, amplia o placar Botafogo 2 x 0.

Campeão – Botafogo

Vice-campeão – América Jrs

Disciplina – Botafogo

Defesa menos vazada – América Jrs e Botafogo

Artilharia – Marcelo Araújo (Projeto ABC – 5 gols)

BOTAFOGO – Alef, Jesus, Vitor, Matheus, Juninho, Gigante, Coelho, Paulo, Gui, Felipe e Kadu. Comissão técnica: Lucas ATB/ Gênio.

AMÉRICA JRS – Victor, Miguel, Laurindo, Bomba, Tiugu, Pablo, Kayke, Gustavo, Alex, Guilherme, Hulk e Petros. Comissão técnica: Thiago Lorenzo.

Árbitro – Marcelo Avanci Andrade

Auxiliar – Adilson Soares

Anotador – Paulo Almeida

Cronometrista – Andreia Caetano