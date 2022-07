Prefeitura de Carapicuíba realiza evento em homenagem ao Dia das Mães no Parque do Planalto no sábado

Data de Publicação: 2 de maio de 2022

Para homenagear as mães, a Prefeitura de Carapicuíba promove no sábado (7) o evento em alusão ao Dia das Mães no Parque do Planalto, das 10 às 14 horas, com diversos serviços voltados ao universo feminino como saúde, artesanato e beleza.

As mães moradoras de Carapicuíba terão a oportunidade de realizar o exame de papanicolau, agendamento de mamografia (mulheres de 50 a 69 anos), corte de cabelo e esmaltação. Para aquelas que curtem fazer atividades culturais e esportivas, haverá oficinas artesanais, pintura de tecido e aula de zumba.

Além de todos os serviços e atividades, as mamães poderão deixar os filhos no “Espaço Kids”, com brinquedos infláveis e monitores.