Carapicuíba sedia evento do Cioeste sobre turismo regional

Data de Publicação: 2 de maio de 2022

Na quinta-feira (28), a Secretaria de Cultura apoiou mais um evento realizado pelo Cioeste. Dessa vez, realizado no auditório da Faculdade Estácio, em Carapicuíba.

Durante o encontro, foram levantadas as principais ideias e ações para promover o desenvolvimento econômico cultural nas cidades do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, que contempla 12 cidades, incluindo Carapicuíba.

“Essa é uma importante mobilização. Queremos fazer esta ponte: mundo empresarial, mundo acadêmico e poder público. Este é o caminho para fazer acontecer a evolução econômica atrelada à cultura”, ressaltou Evaldo Claudino, secretário de Cultura

e Turismo.

No decorrer do evento, teve apresentação do Grupo Rendeiras da Aldeia, artesãs que além de produzir renda de renascença e bordados, compartilham o conhecimento e a cultura, fortalecendo o comércio local. O grupo é formado por mulheres que iniciaram o projeto em São Paulo, mas de origem nordestina.

“O tema deste trabalho é o amor. Precisamos continuar cantando e falando das coisas bonitas que a gente conhece e sabe, incluindo os jovens”, acrescentou Lucilene Silva, pesquisadora de música e cultura.