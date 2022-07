Prefeitura de Carapicuíba promove mutirão de combate ao mosquito da dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 4 de maio de 2022

Para conter o aumento dos casos de dengue que acontece em diversos municípios do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Carapicuíba realiza ação de conscientização nesta quinta e sexta-feira (5 e 6 de maio).

A Patrulha da Dengue, por meio da Secretaria de Saúde, estará nos bairros com maiores índices de contaminação, entregando panfletos informativos sobre como combater o mosquito Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de vistoria dos agentes comunitários de saúde e equipes da Vigilância em Zoonoses. Serão mais de 120 servidores envolvidos nas ações.

Confira o cronograma:

Jardim Novo Horizonte: 5/5 – a partir das 8 horas

Vila Menck: 5/5 – a partir das 13 horas

Centro: 6/5 – a partir das 8 horas

Ariston: 6/5 – a partir das 13 horas

A Vigilância em Zoonoses do município segue atuando no combate ao Aedes aegypti, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Para solicitar um atendimento, é necessário entrar em contato através do número: 4164-3866.