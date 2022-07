Prefeitura de Carapicuíba entrega 224 títulos de propriedades

Data de Publicação: 10 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Habitação, em parceria com o programa do Governo do Estado “Cidade Legal”, segue progredindo com o plano de regularização fundiária na cidade. Dessa vez foram entregues 224 títulos de propriedades. É importante ressaltar que é a primeira fase de um total de 1.740 lotes, beneficiando centenas de famílias.

Após seguir as etapas de pesquisa documental, identificação e estudo da área, as 224 famílias foram beneficiadas pelo programa municipal “Legítimo Dono – Seu imóvel legalizado”,em 10 núcleos, nos bairros: Vila Municipal (76), Propriedade Brás Confessoria (16), Jardim Hilda (13), 7 de Setembro – Acácias (15), Jardim 1º de Maio (26), Vila Olivina (3), Jardim Nova Carapicuíba (2), Parque Ludovico (1), Jardim Trabalhadores (37), Residencial Veloso III (35).