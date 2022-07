Obras do campo da Aldeia em Carapicuíba já estão em fase final

Data de Publicação: 11 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba segue realizando melhorias nos bairros da cidade. E na Aldeia, as obras do campo de futebol já estão em estágio de finalização. O local conta com grama sintética, vestiários para a equipe e arbitragem, estacionamento e banheiro público.

Esse é mais um novo equipamento público de esporte e lazer na cidade. Vale ressaltar que desde 2019 a Prefeitura já entregou 10 campos com grama sintética, que proporcionam mais qualidade de vida para a população com diversas atividades. Entre os locais estão três parques: Planalto, Paturis e Bem-te-vi.

O Complexo do CSU, CEEAC Tancredão, Jardim Santa Brígida, Vila Cretti, Jardim Bom Pastor e Cohab V também já possuem um campo de grama sintética para a diversão e lazer da população.

Agora, a Prefeitura trabalha na finalização das obras do novo campo da Aldeia e também do CEEAC Cohab.