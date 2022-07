Prefeitura realiza ações do Programa Saúde Mais Perto de Você na sexta-feira

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na sexta-feira, 13, das 10 às 14 horas, a ação Saúde Mais Perto de Você, no Terminal Metropolitano do Centro (EMTU). O objetivo do programa é levar serviços de saúde a alguns locais da cidade, tornando mais acessível aos munícipes.

Serão oferecidos diversos tipos de serviços:

– Agendamento Mamografia (Público alvo: 50 a 69 anos);

– Vacina contra Gripe e Covid-19 (Para se vacinar, é necessário comparecer com RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação, e ser público alvo.);

– Impressão de Cartão do SUS;

Serviço

Saúde Mais Perto de Você

Sexta-feira, 13, das 10 às 14 horas

Terminal Metropolitano do Centro (EMTU)

Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10