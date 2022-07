Prefeitura de Carapicuíba promove diversas atividades nas escolas

Data de Publicação: 11 de maio de 2022

Com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais os ensinamentos, a Secretaria da Educação promove diversas atividades, que incentivam os alunos tanto com aprendizagem quanto com diversão.

Nesta semana, as escolas Professor Charles Francisco Pereira Meira e Letrinhas Mágicas tiveram o prazer receber a Companhia BuZum com a peça de teatro ”Curumim Mani- A origem da mandioca”, as crianças se divertiram com a lenda indígena contada, a história era interpretada por bonecos de madeira. O espetáculo foi realizado no teatro do CEEC CSU, no Ariston.

Também neste mês de maio, a Emei Peter Pan mostrou a importância de preservar o meio ambiente e combater o mosquito transmissor da dengue aos alunos do berçário, por meio de uma peça teatral.

Já as escolas municipais Gente Miúda e Luz do Amanhã estão com o Programa Alimentação Saudável para iniciar as crianças a conhecerem as frutas, informando os alunos sobre quão nutritivo é aquele alimento e assim incentivar elas a comerem.

A Emei Crescer e Aprender realizou passeio para os alunos conhecerem os parques da cidade. A primeira visita foi ao novo Parque Bem-Te-Vi, no Santa Teresa. Lá, eles tiveram a oportunidade de realizar algumas gincanas e praticar atividades esportivas.