Famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil devem comparecer ao CRAS mais próximo até o dia 15/06 para retirar o Cartão Pesagem

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 11 de maio de 2022

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, convoca as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil para realização do Monitoramento Obrigatório da Condicionalidade da Saúde (Pesagem).

Portanto compareça ao CRAS mais próximo de sua casa até o dia 15/06/2022 para retirar o Cartão de Monitoramento e realizar a pesagem nas Unidades de Saúde do Município.

É necessário apresentar:

• RG do Titular do Benefício (Responsável Familiar).

• CPF ou NIS.

Caso não compareça o benefício poderá ser bloqueado.