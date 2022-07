Carapicuíba sedia títulos estaduais de boxe

Os confrontos e decisões do Campeonato Paulista de Boxe Elite e Juvenil serão realizados em Carapicuíba, em eventos gratuitos que prometem agitar a comunidade esportiva local. A fase eliminatória está agendada para os domingos , dias 15 e 22, sempre das 11 às 17 horas. No dia 15, as lutas serão realizadas na academia My2Gloves (rua Felisberto Pereira Santiago, 680 – V. Silviania) e as do dia 22, no Ginásio Ayrton Senna (rua Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab).

No dia 29, domingo, também das 11 às 17, no Ginásio Ayrton Senna, acontecem as lutas decisivas, valendo títulos nas várias categorias do Boxe Elite e Juvenil.

Já no dia 5 de junho, domingo, das 17 às 21 horas, o Ginásio Ayrton Senna abriga a disputa do Cinturão Peso Galo, do Conselho Nacional de Boxe, entre Nathann Ramatis e Pablo Cougo. Essa grande decisão contará com 7 lutas preliminares:

Peso Pena: João Victor Lopes x Demeson dos Santos

Peso Super Galo: Barbara dos Santos Gonçalves x Isabella Costa Moyses

Peso Pena: Gustavo Lucas dos Santos x Adriano Augusto Silva Paiva

Peso Super Médios: Watson Biliato x Israel Ferreira de Souza

Peso Cruzador: Fernando Vetorazo Alvarenga x Adriel Mateus da Silva

Peso Leve: Gabriel de Almeida Nascimento x Bruno Pereira Carvalho

Peso Pesado: Raiuga Eugenio de Souza x Gabriel de Almeida

A entrada é um quilo de alimento não perecível. O montante será entregue ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição à camada mais vulnerável da população.