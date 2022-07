Futebol: Vasco e Gopiúva são campeões

Data de Publicação: 14 de maio de 2022

Na manhã de finais no Niterói, Vasco e Gopiúva foram os grandes campeões, conquistando os títulos do Sub 17 e Sub 20, respectivamente.

SUB 17

Vasco conquista o título

As equipes alternam ataques e o primeiro gol veio aos 11 minutos, quando Hideki bate rasteiro, abrindo o placar para o Athlético. Pouco depois, pênalti que favorece o Vasco: Ribas bate e iguala o placar. Logo no início do segundo tempo, Bigode coloca o Vasco na frente. Vasco 2 x 1. Placar final.

Campeão – Vasco

Vice-campeão – Athlético Paranaense

Disciplina – Athlético Paranaense

Defesa menos vazada – Athlético Paranaense

Artilharia – Thiago (Vasco – 3 gols)

VASCO – Frajola, Giovanni, Breno, Bigode, Ribas, Guilherme, Bispo, Igor, Zé, Luan, Miguel, Gustavo, José Ricardo, Pirulito, Thiago, Vitinho e Yuri. Comissão técnica: Flávio/Capitão Amilton.

ATHLÉTICO PARANAENSE – Cenoura, PDO, Samuel, Rafinha, Bispo, Tche Tche, João Vitor, Leleu, Lucas, Andre, Colgate, Carlão, Capita, Gu, Matheuzão, Hideki, Careca e Erik. Comissão técnica: Diogo/Gabriel.

Árbitro – Leonardo Sampaio

Auxiliares – Patrick Bardauil / Camilo Zarpelão

Mesário – Gabriel da Silva

SUB 20

Gopiúva é o campeão

Bola Branca e Gopiúva se enfrentaram na grande final do Sub 20. Logo no início da partida, Naldo abre para o Bola Branca. Aos 15 minutos, Vitor toca para Daniel empatar a partida. Pouco depois, Daniel novamente, coloca o Gopiúva em vantagem: 2 x 1.

No início do segundo tempo, Vitor amplia: Gopiúva 3 x 1. Minutos depois Naldo, do Bola Branca, recebe o segundo cartão e é expulso.

Campeão – Gopiúva

Vice-campeão – Bola Branca

Disciplina – Gopiúva

Defesa menos vazada – Gopiúva

Artilharia – Vitor (Gopiúva – 5 gol)

GOPIÚVA – Bacon, Leozão, Willian, Luan, Guilherme, Pedro, Daniel, Gabriel, Vitor, Gean, Matheus, Ramon, Gabriel, Vinícius, Lucas, João, Nickolas, De Bruyne, Pelinho e Psico Saymon. Comissão técnica: Marcelo Aguiar/Bruno Fernando.

BOLA BRANCA – Lele, Pitbul, Andre, Davi, Giacon, Quebrada, Neri, Milink, Luiz, Naldo, Kaique, Patrick, Thiago, Vitinho, Natan, Tauam, Ricki e Ícaro. Comissão técnica: Biel/George.

Árbitro – Camilo Zarpelão

Auxiliares – Leonardo Sampaio / Patrick Bardauil

Mesário – Gabriel da Silva