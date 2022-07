Palmeiras sediará jogos do Paulistão das categorias de iniciação no Ginásio Tancredão em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de maio de 2022

Nos dias 21, 28 de maio e 11 de junho, Carapicuíba receberá os jogos do Palmeiras das categorias de iniciação de Futebol de Salão. As partidas serão sediadas no Ginásio Tancredão e o munícipe pode ir assistir. É necessário levar 1 kg de alimento.

Os jogos são referentes ao Campeonato Paulista promovido pela Federação Paulista de Futebol de Salão.

Veja o cronograma:

21/05/2022: Palmeiras x Ocian/Praia Grande

9h: Categoria Sub-7

9h45: Categoria Sub-8

10h30: Categoria Sub-9

11h15: Categoria Sub-10

28/05/2022: Palmeiras x Santos

9h: Categoria Sub-7

9h45: Categoria Sub-8

10h30: Categoria Sub-9

11h15: Categoria Sub-10

11/06/2022: Palmeiras x Audax

9h: Categoria Sub-7

9h45: Categoria Sub-8

10h30: Categoria Sub-9

11h15: Categoria Sub-10