Carapicuíba realiza segunda edição do Prefeitura no Seu Bairro em 2022

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 18 de maio de 2022

Na próxima quinta-feira, 19, será realizada a segunda edição em 2022 do evento Prefeitura Seu no Bairro. Desta vez, no Jardim Novo Horizonte, das 13 às 17 horas. O objetivo é levar parte dos serviços da Prefeitura ao bairro, facilitando o acesso do munícipe.

Essa é a segunda vez que o evento acontece após a pandemia de Covid-19. A primeira vez aconteceu em abril e teve mais de 500 atendimentos no Jardim Ana Estela.

Diversos serviços gratuitos são oferecidos no evento, como agendamento de mamografia, emissão de cartão do SUS, Testagem rápida para HIV, Sífilis e Covid-19. Também tem atendimento para o Programa Auxílio Brasil, vagas de emprego, Procon, INSS Digital, Agendamento de serviços do Poupatempo, solicitação de poda de árvore e outros.

Serviço

Prefeitura no Seu Bairro

Local: Rua Áquila, em frente à UBS do Jd. Novo Horizonte

Data: 19/05/2022

Horário: 13 às 17 horas