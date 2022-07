Prefeitura de Carapicuíba contrata psicólogos e assistentes sociais para auxiliar no desenvolvimento educacional

Data de Publicação: 20 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realizou a contratação de assistentes sociais e psicólogos para auxiliar no desenvolvimento educacional dos alunos nas escolas.

Na terça-feira (17), foi realizada uma reunião entre a secretária de educação e o supervisor, as assistentes sociais e psicólogas das escolas municipais de ensino fundamental (Emef), para planejar o atendimento e a melhor forma de ajudar os alunos, funcionários e pais.

As EMEFs estão tendo apoio psicológico e isso ajuda no desempenho dos alunos, pois através do trabalho de escutar, os profissionais podem detectar algum problema que a criança esteja passando e assim resolver da melhor forma possível. Já a parte de assistência serve para fazer uma ponte entre a unidade escolar e os responsáveis legais da criança.

Os alunos poderão ser atendidos no contraturno ou quando houver necessidade pelas psicólogas e assistentes.

Salas de recursos

As escolas municipais de Carapicuíba possuem salas de apoio, que auxiliam os alunos no contraturno, para ter um complemento a mais no ensino. Essas salas têm um atendimento específico para crianças com algum tipo de deficiência ou transtorno.