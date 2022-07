Prefeitura alcança a marca de 900 mil doses aplicadas contra a covid-19

Categoria: Covid

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba alcançou a marca de 900 mil vacinas aplicadas contra a covid-19. Desde o início da pandemia de coronavírus, a cidade vem se destacando no combate à doença, inclusive no início da aplicação da primeira vacina, no dia 20 de janeiro de 2021. Além da vacinação em massa nos polos, sem a necessidade de agendamento.

Atualmente a vacina contra a covid-19 está sendo aplicada em todas as UBS (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

A vacinação infantil segue normalmente para crianças de 5 a 11 anos de idade, com a aplicação da 1ª e 2ª dose, dependendo do tempo de intervalo. A 3ª dose continua disponível para o público a partir dos 18 anos de idade, que tomou a 2ª dose há pelo menos 4 meses. Enquanto a 4ª dose está disponível para idosos com 60 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses.

Os documentos necessários são: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência de Carapicuíba.