Atletismo de Carapicuíba conquista 3 medalhas

Data de Publicação: 20 de maio de 2022

Carapicuíba confirmou ótima performance na 24ª edição do JOMI – Jogos da Melhor Idade, maratona de competições realizada na cidade de Praia Grande. A delegação de Carapicuíba, que embarcou na quarta-feira, dia 18, contou com competidores nas modalidades Atletismo, Dominó e Truco. As equipes de dominó e truco não tiveram êxito frente aos fortes adversários. Mas a equipe de atletismo fez bonito e conquistou três medalhas.

Edisio Limeira Silva – Medalha de Ouro – categoria 70 a 74 anos

Mychaylo Partika – Medalha de Prata – categoria 75 a 79 anos

Milton Vieira Riz – Medalha de Prata – categoria 65 a 69 anos